«Πόρτα» του κινεζικού πρωταθλήματος στους τιμωρημένους του ΝΒΑ!

Ο Σαμς Τσαράνια ήταν εκείνος που έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, κάτι που κάνει ακόμα πιο... εύκολη τη μετακόμιση μεγάλων ονομάτων του ΝΒΑ στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Για παράδειγμα ο Ταϊρίκ Έβανς τιμωρήθηκε τον περασμένο Μάιο με δύο χρόνια αποκλεισμού από το ΝΒΑ λόγω του ότι παραβίασε την πολιτική του αντι-ντόπινγκ. Και φυσικά δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται ή θα βρεθεί στην ίδια κατάσταση.

Sources: The Chinese Basketball Association is implementing new guideline barring a player under a drug- or violence-related ban/suspension in another league from signing in the CBA. The rule would impact a free agent such as 10-year NBA veteran Tyreke Evans.

