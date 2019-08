Σειρά του Τζέριντ Μπέιλες να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα

Σύμφωνα με το Sportando, ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε με την Sichuan και ύστερα από 13 χρόνια στο ΝΒΑ θα μετακομίσει στην Κίνα.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί σε οκτώ ομάδες (Πόρτλαντ, Νέα Ορλεάνη, Τορόντο, Μέμφις, Βοστόνη, Μιλγουόκι, Φιλαντέλφια, Μινεσότα) με 586 ματς στην regular season και 8,4 πόντους κατά μέσο όρο.

NBA Veteran Jerryd Bayless agreed to terms with Chinese team Sichuan, a source told @Sportando.

Bayless was a member of the Minnesota Timberwolves last season

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 15, 2019