Στην Κίνα με προπονητή τον Χριστόπουλο ο Γιούντο (pic)

Στους Ντακς του Πεκίνου υπέγραψε ο Εκπε Γιούντο μετά από την μικρή του παρουσία στους Τζαζ.

Παρά το γεγονός πως πολλές ομάδες της Euroleague εξέφρασαν την επιθυμία να τον αποκτήσουν, αυτός προτίμησε την Κίνα.

Στη συγκεκριμένη ομάδα προπονητής είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος με βοηθό τον Χάρη Μαρκόπουλο.

