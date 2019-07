«Συνεχίζει στην Κίνα ο Νάναλι» (pic)

Aκόμα ένας παίκτης που επιλέγει να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Sportando ο Τζέιμς Νάναλι αναμένεται να υπογράψει με τους Shanghai Sharks.

Την περασμένη σεζόν ο παίκτης μέτρησε 14.1 πόντους με 42% τρίποντα με την Αρμάνι Μιλάνο και πλέον θέλει να δείξει το ταλέντο του και σε άλλη ήπειρο.

