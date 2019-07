«Κλείνει» στους Beijing Ducks ο Γιούντο (pic)

Όπως ανέφερε το Sportando, το μόνο που απομένει για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία είναι η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας από την Κίνα!

Ο MVP του Final 4 το 2017, ύστερα από δύο χρόνια στο ΝΒΑ και δη στην Γιούτα Τζαζ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στους Beijing Ducks.

Former Fenerbahce and Jazz big man Ekpe Udoh and CBA team Beijing Ducks are very close to finalizing the deal, a source told @Sportando.

Udoh and the Ducks agreed in principle a few weeks ago and the deal is expected to become official soon

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 24, 2019