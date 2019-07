«Επιστρέφει στην Κίνα ο Μοτιεγιούνας» (pic)

Όπως αναφέρει το «Sportando», ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ αναμένεται να γυρίσει στην Κίνα για χάρη των Σανγκάι Σαρκς.

Η κινέζικη ομάδα «πιέζει» πολύ για την περίπτωσή του και είναι έτοιμη να του προσφέρει ένα... πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για να τον πείσει.

Η συμφωνία μπορεί να γίνει μετά τις 15 Ιουλίου, καθώς η προηγούμενη ομάδα του στους Κίνα, Σαντόνγκ Γκόλντεν Σταρς πρέπει να αποφασίσουν αν θα τον αφήσουν ελεύθερο. Αν ον κρατήσουν, θα πρέπει να τού αυξήσουν τον μισθό κατά 10% (τού έδιναν περίπου $3 εκατομμύρια).

Ο Μοτιεγιούνας έπαιξε στους Σαντόνγκ τα τελευταία δύο χρόνια και είχε κατά μέσο όρο 27.3 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 8 Ιουλίου 2019