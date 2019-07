«Ο Ντένμον συνεχίζει στην Κίνα» (pic)

Οι «πράσινοι» μετά την διάψευση του Αμερικανού γκαρντ και του ατζέντη του περί συμφωνίας, δε θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ακόμη όμως δεν γνωρίζει κανείς αν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί νομικά κατά του Μάρκους Ντένμον.

Ο ίδιος πάντως σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στην Κίνα και στους Zhejiang Golden Bulls.

Hearing that Marcus Denmon is signing back with Zhejiang Golden Bulls of Chinese CBA.

Denmon averaged 33.5ppg, 7.1rpg and 6.2apg

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 3, 2019