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ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Περιστέρι - Μόρναρ: Alley-oop φάση από Καράμπελα και Μορέιρα (vid)

Περιστέρι - Μόρναρ: Alley-oop φάση από Καράμπελα και Μορέιρα (vid)

Περιστέρι - Μόρναρ: Alley-oop φάση από Καράμπελα και Μορέιρα (vid)

Δείτε την εντυπωσιακή συνεργασία των παικτών του Περιστερίου στο παιχνίδι με τη Μόρναρ. 

Σκορ και θέαμα στο Περιστέρι από τους γηπεδούχους.

Ζώης Καράμπελας και Γιανίκ Μορέιρα συνεργάστηκαν άψογα σε μία φάση η οποία ολοκληρώθηκε με κάρφωμα του Ανγκολέζου σέντερ.

Δείτε τη φάση...

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