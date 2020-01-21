Περιστέρι - Μόρναρ: Alley-oop φάση από Καράμπελα και Μορέιρα (vid)

Σκορ και θέαμα στο Περιστέρι από τους γηπεδούχους.
Ζώης Καράμπελας και Γιανίκ Μορέιρα συνεργάστηκαν άψογα σε μία φάση η οποία ολοκληρώθηκε με κάρφωμα του Ανγκολέζου σέντερ.
Δείτε τη φάση...
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 41vs
MORNAR BAR 32
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25vs
UMANA REYER VENEZIA 39
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 86vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 83vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 139vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 118vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 118vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 129vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 124
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 18vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ 22
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25vs
UMANA REYER VENEZIA 39
ΑΝΔΟΡΑ -vs
UNICAJA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 41vs
MORNAR BAR 32
LIVE
BANDIRMA B.I.K. 40vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ 31
LIVE
POLSKI CUKIER TORUN 40vs
LIETKABELIS 37
LIVE
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 39vs
BESIKTAS 41
LIVE
NYMBURK 20vs
NIZHNY NOVGOROD 26
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
VEF RIGA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΠΑΟΚ -
DIJON -vs
ZARAGOZA -
BAXI MANRESA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
MALLORCA -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
KUSTOSIJA 0vs
MAKSIMIR ZAGREB 3
LIVE
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 6vs
ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 0
LIVE
SATURN RAMENSKOYE 1vs
SDYUSSH BRONNITSY 2
LIVE
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` 1vs
ΣΤΑΝΤΛ ΠAΟΥΡΑ 0
LIVE
ΚΑΙΖΕΡΣΛAΟΥΤΕΡΝ 1vs
PIRMASENS 0
LIVE
ΛΑΦΝΙΤΖ 0vs
ΚAΛΣΝΤΟΡΦ 1
LIVE
ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ 2vs
ESV HITTHALLER 1
ΤΕΛΙΚΟ
VITORIA-ES 0vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΚΙΟ 0vs
Β-ΒAΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣAΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΒΑΣAΚΙ 8vs
ΡΟAΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK VAN 2vs
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BORADIGYAKH MOSKVA 4vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC OLYMPIA SAVYNTSI 3vs
MAGDALINOVKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 4vs
FK WEST ARMENIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ 2vs
ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 3vs
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 1vs
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ 2vs
ΤΕΝΙΣ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 0vs
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΧΕΝ 1vs
ΚΛΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MARIBOR 1vs
ΜΠΡAΒΟ ΠΟΥΜΠΛΙΚΟΥΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡΤΒAΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΤΣ 2vs
ΒΙΝΟΓΚΡΑΝΤΑΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΡΜΣΤΑΝΤ 98 0vs
ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 5
MK GORNIK KATOWICE -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -vs
ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
SLAVIA RUDA SLASKA -
BLAU GELB UBERRUHR -vs
STEELE 03/09 -
FLORIDSDORF -vs
LEOBENDORF -
SIMMERINGER -vs
ΓΚΕΡΑΣΝΤΟΡΦ -
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜAΝΣΟΥΕΡΘ -
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -vs
ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 3vs
ΜΟΥΤΕΤ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 3vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHANNA KONTA 0vs
ONS JABEUR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 3vs
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΡΚΑΖ ΧΟΥΜΠΕΡΤ 3vs
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 3vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΠΕΝΓΚ ΣΟΥAΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MADISON BRENGLE 1vs
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡ ΜΠΕΝΟΥA 3vs
ΣΤΕΜΠΕ ΣΕΝΤΡΙΚ-ΜΑΡΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
A. DAVIDOVICH FOKINA 3vs
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FIONA FERRO 2vs
ALISON VAN UYTVANCK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 0vs
ΓΑΣΤΡΕΜΣΚΑ ΝΤΑΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARGARITA GASPARYAN 0vs
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
POLONA HERCOG 2vs
REBECCA PETERSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ 2vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 0vs
R. BAUTISTA AGUT 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 2vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 3vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΚAΙΛ 0vs
ΛAΓΙΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ 3vs
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0vs
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ 2vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
DARYA KASATKINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ 2vs
MARIA SHARAPOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΠΟΛ ΤΟΜΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MAGDA LINETTE 1vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 1vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARDA PERA 0vs
ELENA RYBAKINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 3vs
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΡΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 3vs
ΤΡΑΒAΓΚΛΙΑ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 3vs
F. AUGER-ALIASSIME 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ 1vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
ΚΡΑΙΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ 3
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 3vs
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 1vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 3vs
HUGO DELLIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
A. SASNOVICH 1vs
GREETJE MINNEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΚΓΟΥΟΡΘ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΕΝΤΕΝΕ ΑΛΙAΖ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 0vs
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 0vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 0vs
ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ ΓΕΛΕΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 3vs
KWON SOON WOO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΛΙAΝΟΒΙΤΣ ΑΙΛΑ 2vs
ANASTASIJA SEVASTOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
AMANDA ANISIMOVA 1vs
ZARINA DIYAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ 3vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 2vs
LEYLAH FERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 3vs
ALBERT RAMOS-VINOLAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 0vs
CAMILA GIORGI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXEI POPYRIN 1vs
ΤΣΟΝΓΚA ΤΖΟ-ΒΙΛΦΡΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΣΜAΝΟΒΙΤΣ ΜΙΟΜΙΡ 0vs
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
YULIA PUTINTSEVA 2vs
HSIEH SU-WEI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΙΠΚΕΝΣ ΚΙΡΣΤΕΝ 1vs
ΜΟΥΤΣΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAURA SIEGEMUND 2vs
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ 2vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 1vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ 3vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
IRINA BEGU 0vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA BONDARENKO 1vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PIERRE HERBERT 3vs
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JENNIFER BRADY 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ 3vs
FRANCES TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΛΙΝΙ ΖΑΣΜΙΝ 0vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELLE R. COLLINS 2vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ 3vs
ΣΟΝΕΓΚΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ 3vs
LU YEN-HSUN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΣΤΟΝ ΧΟΥΓΚΟ 1vs
JAUME MUNAR 3
ΤΕΛΙΚΟ
ALIZE CORNET 2vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIET DART 2vs
MISAKI DOI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ 3vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 3vs
ΣAΡΝΤΙ ΤΖΕΡΕΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARKETA VONDROUSOVA 1vs
SVETLANA KUZNETSOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 3vs
JOAO SOUSA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 3vs
DANIEL ELAHI GALAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΤΣΙΝAΤΟ ΜAΡΚΟ 0vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ 3vs
THIAGO MONTEIRO 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINIK KOEPFER 0vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2vs
KEVIN ANDERSON 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ 3vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΒAΣΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ 2vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 0vs
ANGELIQUE KERBER 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERYNA KOZLOVA 0vs
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ 0vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ 3
Δείτε την εντυπωσιακή συνεργασία των παικτών του Περιστερίου στο παιχνίδι με τη Μόρναρ.
Σκορ και θέαμα στο Περιστέρι από τους γηπεδούχους.
Ζώης Καράμπελας και Γιανίκ Μορέιρα συνεργάστηκαν άψογα σε μία φάση η οποία ολοκληρώθηκε με κάρφωμα του Ανγκολέζου σέντερ.
Δείτε τη φάση...