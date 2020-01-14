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ΑΕΚ - Μπαντίρμα: Buzzer beater στη λήξη της περιόδου από τον Καλινόσκι! (vid)

ΑΕΚ - Μπαντίρμα: Buzzer beater στη λήξη της περιόδου από τον Καλινόσκι! (vid)

ΑΕΚ - Μπαντίρμα: Buzzer beater στη λήξη της περιόδου από τον Καλινόσκι! (vid)

Ο πρώην παίκτης του Απόλλωνα Πατρών «εκτέλεσε» την ΑΕΚ, για να βάλει την Μπαντίρμα στο +5 στο ημίχρονο.

Ο Τάιλερ Καλινόσκι βοήθησε στο 7-0 σερί της Μπαντίρμα, «εκτελώντας» από τα 6.75μ, για να κάνει το 42-47 στη λήξη της δεύτερης περιόδου του αγώνα με την ΑΕΚ.

Δείτε το buzzer beater του

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