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ΑΕΚ - Μπαντίρμα: Τα... μπουμπούνισαν Γιαννόπουλος - Ματσιούλις! (vid)

ΑΕΚ - Μπαντίρμα: Τα... μπουμπούνισαν Γιαννόπουλος - Ματσιούλις! (vid)

ΑΕΚ - Μπαντίρμα: Τα... μπουμπούνισαν Γιαννόπουλος - Ματσιούλις! (vid)

Την στιγμή που η Μπαντίρμα «έτρεχε» σερί στο ΟΑΚΑ, «μίλησαν» οι Χάρης Γιαννόπουλος και Γιόνας Ματσιούλις!

Η τουρκική ομάδα έκανε σερί 10-0 για να βρεθεί από το 14-11 στο 14-21, αλλά Γιαννόπουλος και Ματσιούλις φρόντισαν να δώσουν «ανάσα» στην ΑΕΚ.

Οι δύο «κιτρινόμαυροι» εκτέλεσαν διαδοχικά από τα 6.75μ, για να μειώσουν στο δεκάλεπτο σε 20-21.

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