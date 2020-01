Λάνγκφορντ, Σμιθ και Ουίλτζερ στα επιθετικά... υπερόπλα του Champions League! (pic)

Το Basketball Champions League συνεχίζεται δυναμικά και οι ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν στην διοργάνωση.

Παρουσιάστηκαν οι 5 παίκτες που σε τρία διαφορετικά παιχνίδια έχουν πετύχει 25 πόντους και πάνω και σε αυτούς είναι ο Κιθ Λάνγκφορντ της ΑΕΚ, ο Σμιθ του ΠΑΟΚ και ο γνώριμος μας από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό, Κάιλ Ουίλτζερ. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Λέντο και ο Κρις Ουάιτ.

Η διοργάνωση στο twitter αναρωτιέται ποιος είναι ο καλύτερος επιθετικός και η «μάχη» πρόκειται να είναι μεγάλη.

Time for some offensive fireworks! 5 players have scored 25 or more points three times in a single #BasketballCL game! Who's the best scorer in the league? pic.twitter.com/TJYDQXsjXg

— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 13, 2020