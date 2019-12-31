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H ανασκόπηση του BCL είναι φουλ της ΑΕΚ και του… Ράις (vid)

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H ανασκόπηση του BCL είναι φουλ της ΑΕΚ και του… Ράις (vid)

To Basketball Champions League αποχαιρετά τη χρονιά με μια σπέσιαλ ανασκόπηση.

Η διοργάνωση της FIBA παρουσίασε την ανασκόπηση του 2019, εκεί όπου έχουν την τιμητική τους η ΑΕΚ και ο Ταϊρίς Ράις, ο οποίος είχε αναδειχτεί MVP με την Μπάμπεργκ.

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Best of 2019 - Ultimate Mixtape | Basketball Champions League

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