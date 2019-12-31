H ανασκόπηση του BCL είναι φουλ της ΑΕΚ και του… Ράις (vid)

Η διοργάνωση της FIBA παρουσίασε την ανασκόπηση του 2019, εκεί όπου έχουν την τιμητική τους η ΑΕΚ και ο Ταϊρίς Ράις, ο οποίος είχε αναδειχτεί MVP με την Μπάμπεργκ.
Δείτε το video
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 26vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 35
LIVE
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 33vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 29
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 123vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 122vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 104vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 116vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 122
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
To Basketball Champions League αποχαιρετά τη χρονιά με μια σπέσιαλ ανασκόπηση.
Η διοργάνωση της FIBA παρουσίασε την ανασκόπηση του 2019, εκεί όπου έχουν την τιμητική τους η ΑΕΚ και ο Ταϊρίς Ράις, ο οποίος είχε αναδειχτεί MVP με την Μπάμπεργκ.
Δείτε το video