Ο Αμερικανός γκαρντ είχε «ζαλίσει» τον Φιτιπάλντο της Μπούργκος στο ματς του ΟΑΚΑ και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από την... εν λόγω λίστα.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τα καλύτερα «handles» στο Basketball Champions League.

Nothing brings more joy than some handles! #BasketballCL pic.twitter.com/lds9Az1KOU

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 25, 2019