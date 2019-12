ΑΕΚ: Άρχισε έρευνα για το κάψιμο της σημαίας του Ισραήλ το BCL (pic)

Μακάμπι - Παναθηναϊκός με Live Streaming* & σούπερ προσφορά* (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Η ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι 10.000+ οπαδοί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο παιχνίδι με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, «σημαδεύτηκε» από την απερίσκεπτη απόφαση λίγων να κάψουν τη σημαία του Ισραήλ.

Το βίντεο έκανε αμέσως το γύρο του διαδικτύου, η Χάποελ τοποθετήθηκε για το περιστατικό και το BCL ενημέρωσε τώρα πως άρχισε έρευνες και δεν αποκλείεται να επιβάλλει τιμωρία στην «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.

«Σχετικά με τα χθεσινά γεγονότα στο ΟΑΚΑ, το Basketball Champions League συγκεντρώνει όλες τις σχετικές αναφορές και θα τις υποβάλλει, σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς, στον δικαστή του Basketball Champions League για έλεγχο».

Regarding yesterday's events in OAKA, the #BasketballCL is collecting all relevant reports and will submit them, according to the Disciplinary Regulations, to the Basketball Champions League Single Judge for review.

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 19, 2019