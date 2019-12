Ο Σαντ-Ρος στην καλύτερη πεντάδα της αγωνιστικής στο BCL! (pic)

Το «πολυεργαλείο» της «Βασίλισσας» έκανε για ακόμα μια φορά τα... πάντα κόντρα στην Χάποελ Ιερουσαλήμ και βοήθησε την ομάδα του να πανηγυρίσει την 13η νίκη της σε 14 παιχνίδια.

Ο Σαντ-Ρος αγωνίστηκε και τα 40 λεπτά κόντρα στην ομάδα του Όντετ Κάτας και μέτρησε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, παίρνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, για να βρεθεί στην καλύτερη πεντάδα της 9ης αγωνιστικής, κάτι που καταφέρνει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Στο πλευρό του είναι οι Αξέλ Ζουλιέν (Ντιζόν), Τόνι Ρότεν (Άνβιλ), Μικέλε Βιτάλι (Σάσαρι) και Εμάνουελ Τέρι (Μπαντίρμα).

