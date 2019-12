Η ατμόσφαιρα στο ΑΕΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ ήταν όμορφη, αφού περίπου 11.000 συνολικά οπαδοί και των δύο ομάδων έκαναν τα πάντα για να τις στηρίξουν.

Και θα ήταν ακόμη καλύτερη, αν δεν υπήρχε το περιστατικό με το κάψιμο της σημαίας του Ισραήλ, που δημοσίευσε το «Israel Sports Rabbi».

Μετά από αυτό, η ομάδα του Ισραήλ ενημέρωσε πως το συμβάν καταγράφηκε στο φύλλο αγώνος και πως συνεργάζεται με τις αρχές της FIBA, για να βρει τι έγινε.

Δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να τιμωρηθεί από την διοργανώτρια αρχή για αυτό το άσχημο, μεμονωμένο περιστατικό.

Η ενημέρωση της Χάποελ: «Έχουμε ειδοποιήσει το BCL και δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες πράξεις σε ένα γήπεδο. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές της FIBA γι' αυτό το περιστατικό. Θέλουμε να προσέξουμε τους 400 οπαδούς που συνόδευσαν την ομάδα στο παιχνίδι. Υπάρχει ακόμα δρόμος στο BCL, με στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Το συμβάν με τη σημαία έχει καταγραφεί από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνος».

There is still a long way to go in the BCL with goals that we want to achieve. The flag incident was noted in the referees report.

