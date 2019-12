Το Israel Sports Rabbi ανέβασε στο Twitter ένα video που δείχνει οπαδούς της ΑΕΚ να καίνε σημαία του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε με 91-78.

Δείτε το video

Not a good look from the AEK fans burning the Israeli flag with the Hizbullah and PLO flags in full display at the @JerusalemBasket vs @aekbcgr in @BasketballCL action. pic.twitter.com/8yIjXQzCEv

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) December 18, 2019