Στον δρόμο του Περιστερίου ο Τζένκινς

Ο Τζένκινς φόρεσε τη φανέλα του Άρη τη σεζόν 2016-17 κι εν συνεχεία αγωνίστηκε στις Πιστόια, Βενέτσια και Αστάνα.
Η Νίζνι φιγουράρει στην τρίτη θέση του Γ' ομίλου του BCL με ρεκόρ 5-3 και είναι έβδομη στη VTB League με ρεκόρ 4-5.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
GAZIANTEP -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 114vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 135vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
BUDUCNOST -vs
GALATASARAY -
ΟΥΛΜ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ -
ARKA GDYNIA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
JOVENTUT BADALONA -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
NANTERRE 92 -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
GAZIANTEP -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
BAXI MANRESA -
MORNAR BAR -vs
VEF RIGA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
FILOU OOSTENDE -vs
SIG STRASBOURG -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
NEPTUNAS -
ZARAGOZA -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥAΝΚΟ -
LIVE
CS DINAMO BUCURESTI 0vs
ARKAS SPOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
LOK. NOVOSIBIRSK 3vs
CHAUMONT VB 52 HM 0
GALATASARAY -vs
VK DUKLA LIBEREC -
NEFTOKHIMIK BURGAS -vs
ZENIT ST. PETERSBURG -
ΣAΒΟ -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΠΑΟΚ -
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
VALEPA SASTAMALA -
UNITED VOLLEYS -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
LUC VOLLEYBALL -vs
OK MLADOST BRCKO -
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -vs
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ -
ACTIVE LIVING ORION -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
LIVE
FAKEL NOVYI URENGOY 2vs
ΜΠΕΡΛΙΝ 0
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
HALKBANK -
TOURS -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
VC GREENYARD MAASEIK -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GIBSON/POULOS 1vs
BOZOVIC/MARSHALL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 3vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 3vs
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 2vs
URSUS WARSZAWA 2
ALURON VIRTU CMC -vs
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -
KAPOSVAR -vs
SAMEN. LYCURGUS -
SAAREMA VK -vs
HAPOEL KFAR SABA -
OMONIA NICOSIA -vs
PENZUGYOR -
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ -vs
MUNICIPAL ZALAU -
LINDAREN LUZERN -vs
MONTPELLIER -
ΡΕΝ -vs
VOLLEY SCHONENWERD -
CALCIT VOLLEY -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -vs
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ -
Ο πρώην γκαρντ του Άρη, Μάικλ Τζένκινς θα συνεχίσει την καριέρα του στη ρωσική Νίζνι, αντίπαλο του Περιστερίου winmasters στον Γ' όμιλο του Basketball Champions League.
Ο Τζένκινς φόρεσε τη φανέλα του Άρη τη σεζόν 2016-17 κι εν συνεχεία αγωνίστηκε στις Πιστόια, Βενέτσια και Αστάνα.
Η Νίζνι φιγουράρει στην τρίτη θέση του Γ' ομίλου του BCL με ρεκόρ 5-3 και είναι έβδομη στη VTB League με ρεκόρ 4-5.