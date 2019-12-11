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Στον δρόμο του Περιστερίου ο Τζένκινς

Στον δρόμο του Περιστερίου ο Τζένκινς

Ο πρώην γκαρντ του Άρη, Μάικλ Τζένκινς θα συνεχίσει την καριέρα του στη ρωσική Νίζνι, αντίπαλο του Περιστερίου winmasters στον Γ' όμιλο του Basketball Champions League.  

Ο Τζένκινς φόρεσε τη φανέλα του Άρη τη σεζόν 2016-17 κι εν συνεχεία αγωνίστηκε στις Πιστόια, Βενέτσια και Αστάνα

Η Νίζνι φιγουράρει στην τρίτη θέση του Γ' ομίλου του BCL με ρεκόρ 5-3 και είναι έβδομη στη VTB League με ρεκόρ 4-5.

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