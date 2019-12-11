To κάρφωμα του Χάουαρντ Σαντ Ρος στη νίκη της ΑΕΚ επί της Ορτέζ συμπεριλήφθηκε στις πέντε καλύτερες φάσεις της βραδιάς (10/12) του Basketball Champions League.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
GAZIANTEP -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 114vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 135vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
BUDUCNOST -vs
GALATASARAY -
ΟΥΛΜ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ -
ARKA GDYNIA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
JOVENTUT BADALONA -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
NANTERRE 92 -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
GAZIANTEP -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
BAXI MANRESA -
MORNAR BAR -vs
VEF RIGA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
FILOU OOSTENDE -vs
SIG STRASBOURG -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
NEPTUNAS -
ZARAGOZA -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥAΝΚΟ -
LIVE
LOK. NOVOSIBIRSK 0vs
CHAUMONT VB 52 HM 0
CS DINAMO BUCURESTI -vs
ARKAS SPOR -
GALATASARAY -vs
VK DUKLA LIBEREC -
NEFTOKHIMIK BURGAS -vs
ZENIT ST. PETERSBURG -
ΣAΒΟ -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΠΑΟΚ -
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
VALEPA SASTAMALA -
UNITED VOLLEYS -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
LUC VOLLEYBALL -vs
OK MLADOST BRCKO -
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -vs
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ -
ACTIVE LIVING ORION -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
FAKEL NOVYI URENGOY -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
HALKBANK -
TOURS -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
VC GREENYARD MAASEIK -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
LIVE
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 1vs
URSUS WARSZAWA 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GIBSON/POULOS 1vs
BOZOVIC/MARSHALL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 3vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 3vs
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0
ALURON VIRTU CMC -vs
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -
KAPOSVAR -vs
SAMEN. LYCURGUS -
SAAREMA VK -vs
HAPOEL KFAR SABA -
OMONIA NICOSIA -vs
PENZUGYOR -
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ -vs
MUNICIPAL ZALAU -
LINDAREN LUZERN -vs
MONTPELLIER -
ΡΕΝ -vs
VOLLEY SCHONENWERD -
CALCIT VOLLEY -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -vs
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ -
Το κάρφωμα του Κουβανού φόργουορντ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ορτέζ ήταν από τα πιο θεαματικά της αγωνιστικής.
To κάρφωμα του Χάουαρντ Σαντ Ρος στη νίκη της ΑΕΚ επί της Ορτέζ συμπεριλήφθηκε στις πέντε καλύτερες φάσεις της βραδιάς (10/12) του Basketball Champions League.
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