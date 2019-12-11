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ΑΕΚ: Με Σαντ Ρος το Top 5 του BCL

ΑΕΚ: Με Σαντ Ρος το Top 5 του BCL

ΑΕΚ: Με Σαντ Ρος το Top 5 του BCL

Το κάρφωμα του Κουβανού φόργουορντ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ορτέζ ήταν από τα πιο θεαματικά της αγωνιστικής.

To κάρφωμα του Χάουαρντ Σαντ Ρος στη νίκη της ΑΕΚ επί της Ορτέζ συμπεριλήφθηκε στις πέντε καλύτερες φάσεις της βραδιάς (10/12) του Basketball Champions League.

Δείτε το σχετικό βίντεο...

Top 5 Plays | Tuesday - Gameday 8 | Basketball Champions League 2019-20

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