ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • UEFA CHAMPIONS LEAGUE
  • NBA
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • FA CUP
  • CEV CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • TENNIS
  • CHALLENGE CUP

  • LIVE

    ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 2

    vs

    ΙΣΤΛΙΧ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1

    vs

    ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΧAΡΤΛΠΟΥΛ 0

    vs

    ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΙΠΣΟΥΙΤΣ 0

    vs

    ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετChampions League BasketΑΕΚ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ορτεζ - ΑΕΚ: Τρίπλο κλέψιμο Ματσιούλις, alley oop Ρέι-Κακλαμανάκη! (vid)

Ορτεζ - ΑΕΚ: Τρίπλο κλέψιμο Ματσιούλις, alley oop Ρέι-Κακλαμανάκη! (vid)

Ορτεζ - ΑΕΚ: Τρίπλο κλέψιμο Ματσιούλις, alley oop Ρέι-Κακλαμανάκη! (vid)

Ο Ματσιούλις ξεκίνησε την επίθεση της ΑΕΚ με την εκπληκτική άμυνα που έπαιξε και ο Ρέι ύψωσε στον Κακλαμανάκη για το κάρφωμα.

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει η ΑΕΚ σε άμυνα και επίθεση κόντρα στην Ορτέζ.

Ο Ματσιούλις έκανε απίθανη δουλειά στην άμυνα με τα κλεψίματα του και στη συνέχεια ο Ρέιμ έφυγε στον αιφνιδιασμό και ύψωσε στον Κακλαμανάκη που κάρφωσε.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ορτέζ - ΑΕΚ: Ο Ρέι πήγε για κάρφωμα και βρήκε... σίδερο! (vid)

Μπάσκετ

Άνβιλ - ΑΕΚ 77-79: Το κάρφωμα νίκης του Ματσιούλις! (vid)

Μπάσκετ

Ματσιούλις: «Είχαμε ασυνεννοησία, κομβικός ο Γιαννόπουλος» (vid)

Μπάσκετ

Ματσιούλις: «Ο Ολυμπιακός δεν μας λείπει, η ΑΕΚ έχει μεγάλες φιλοδοξίες»

Μπάσκετ

Το σερί της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό και ο Σπανούλης που ξεπερνά τον Ματσιούλις

Ποδόσφαιρο

Super League 1: Ο κόσμος αρχίζει να γυρίζει στα γήπεδα

Best of internet