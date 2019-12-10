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ΑρχικήΜπάσκετChampions League BasketΑΕΚ
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Ορτέζ - ΑΕΚ: Ο Ρέι πήγε για κάρφωμα και βρήκε... σίδερο! (vid)

Ορτέζ - ΑΕΚ: Ο Ρέι πήγε για κάρφωμα και βρήκε... σίδερο! (vid)

Ορτέζ - ΑΕΚ: Ο Ρέι πήγε για κάρφωμα και βρήκε... σίδερο! (vid)

Ο Ρέι έφυγε ανενόχλητος στον αιφνιδιασμό, αλλά στην προσπάθεια του να καρφώσει νικήθηκε από το σίδερο!

Σίγουρα θα χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο ο Ρέι.

Ο παίκτης της ΑΕΚ έφυγε μόνος του στον αιφνιδιασμό, σηκώθηκε για να καρφώσει, αλλά βρήκε σίδερο.

Δείτε την αποτυχημένη προσπάθεια του.

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