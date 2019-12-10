Ορτέζ - ΑΕΚ: Ο Ρέι πήγε για κάρφωμα και βρήκε... σίδερο! (vid)

Σίγουρα θα χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο ο Ρέι.
Ο παίκτης της ΑΕΚ έφυγε μόνος του στον αιφνιδιασμό, σηκώθηκε για να καρφώσει, αλλά βρήκε σίδερο.
Δείτε την αποτυχημένη προσπάθεια του.
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 4vs
ΓΚΕΝΚ 0
LIVE
ΑΓΙΑΞ 0vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
OSC LILLE 1
LIVE
INTER 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
SLAVIA PRAHA 1
LIVE
ΛΥΩΝ 1vs
ΛΕΙΨΙΑ 2
LIVE
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΤΕΖ 67vs
ΑΕΚ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
SLAVIA PRAHA 1
LIVE
INTER 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
LIVE
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
OSC LILLE 1
LIVE
ΑΓΙΑΞ 0vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
LIVE
ΛΥΩΝ 1vs
ΛΕΙΨΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 4vs
ΓΚΕΝΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 99vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 110vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 90vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 102vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
RYTAS 99vs
ΤΟΦΑΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 61vs
GERMANI BAS. BRESCIA 70
ΤΕΛΙΚΟ
LIMOGES 71vs
UMANA REYER VENEZIA 78
ΤΕΛΙΚΟ
UNICAJA 108vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 68
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 75vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 72
ΤΕΛΙΚΟ
LIETKABELIS 82vs
SASSARI 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 82vs
DIJON 81
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 98vs
ΠΑΟΚ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 103vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 83vs
BANDIRMA B.I.K. 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 60vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 80vs
NYMBURK 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΤΕΖ 67vs
ΑΕΚ 79
LIVE
ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2
LIVE
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 3vs
ΙΣΤΛΙΧ 1
LIVE
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 0
LIVE
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ 0vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΤΡAΒΑ 2vs
SK ZADRUGA AICH/DOB 3
ΤΕΛΙΚΟ
OK KAKANJ 1vs
OK BUDVA 3
ΤΕΛΙΚΟ
GFCA AJACCIO 3vs
LINDAREN AMRISWIL 0
ΤΕΛΙΚΟ
OK VOJVODINA 0vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
VERVA WARSZAWA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 0vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. 3
ΤΕΛΙΚΟ
D SILVA/TJANDRAMULIA 1vs
AIAVA/CABRERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
CH. KEMPENAERS-POCZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 2vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TALIA GIBSON 0vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ 0vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TOKAT BLD. PLEVNE 0vs
BDO HAASRODE LEUVEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
SCMU CRAIOVA 2vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ 3
ΤΕΛΙΚΟ
VK CEZ KARLOVARSKO 3vs
STROITEL MINSK 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENZUGYOR 3vs
OMONIA NICOSIA 0
Ο Ρέι έφυγε ανενόχλητος στον αιφνιδιασμό, αλλά στην προσπάθεια του να καρφώσει νικήθηκε από το σίδερο!
Σίγουρα θα χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο ο Ρέι.
Ο παίκτης της ΑΕΚ έφυγε μόνος του στον αιφνιδιασμό, σηκώθηκε για να καρφώσει, αλλά βρήκε σίδερο.
Δείτε την αποτυχημένη προσπάθεια του.