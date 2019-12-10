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ΑρχικήΜπάσκετChampions League BasketΑΕΚ
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Ορτέζ - ΑΕΚ: Το... τετράποντο του φοβερού Λάνγκφορντ! (vid)

Ορτέζ - ΑΕΚ: Το... τετράποντο του φοβερού Λάνγκφορντ! (vid)

Ορτέζ - ΑΕΚ: Το... τετράποντο του φοβερού Λάνγκφορντ! (vid)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο και φάουλ κόντρα στην Ορτέζ, ενώ έβαλε και τη βολή για να ολοκληρώσει το... τετράποντο.

Ασταμάτητος ο Λάνγκφορντ. Δεν κόβεται ούτε με φάουλ.

Ο ηγέτης της ΑΕΚ σκόραρε για τρεις, παρά το γεγονός πως το έγινε φάουλ. Στη συνέχεια έβαλε και τη βολή για το... τετράποντο.

Δείτε την εκτέλεση του.

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