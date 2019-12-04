Άνβιλ - ΑΕΚ: Τα τρίποντα - ανάσα του Γιαννόπουλου! (vid)

Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκε στο -13 (31-18, 15'), αλλά έπειτα πήραν... μπρος και μείωσαν στο ημίχρονο σε 39-36.
Για να γίνει αυτό, χρειάστηκαν και οι τρίποντες... βόμβες του Χάρη Γιαννόπουλου.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
LIVE
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 120vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 110vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 135vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 97
LIVE
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
LIVE
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
LIVE
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 77vs
ΑΕΚ 77
LIVE
ΒΟΝΝΗ 11vs
ΠΑΟΚ 11
LIVE
MORNAR BAR 13vs
GAZIANTEP 12
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 80vs
VEF RIGA 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 75vs
SIG STRASBOURG 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 94vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 97vs
NEPTUNAS 73
ZARAGOZA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
LIVE
ΝΤΙΖΟΝ 1vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2
LIVE
ΤΟΥΛΟΥΖ 1vs
ΜΟΝΑΚΟ 1
LIVE
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3vs
ΝΙΣ 1
LIVE
ΜΕΤΣ 0vs
ΡΕΝ 1
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
LIVE
VERVA WARSZAWA 2vs
TOURS 0
LIVE
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 0vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
FAKEL NOVYI URENGOY 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALKBANK 2vs
VC GREENYARD MAASEIK 3
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
LIVE
ERZENI SHIJAK 2vs
PARTIZANI TIRANA 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
JIANG XINYU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝ ΖΙΓΙΕ 1vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 2vs
SUN XU LIU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΣAΚΙ ΤΖΑΜΠΕΙ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YUNCHAOKETE BU 0vs
NAM JI SUNG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 2vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
SASI KUMAR MUKUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM/YE Q. 2vs
HAYASHI/TERE-APISAH 0
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/SHIMA. 2vs
PENG/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 2vs
SUN X./SUN Z. 1
ΤΕΛΙΚΟ
LI ZEK./LU P. 0vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 2vs
CUI/YUNCHAOKETE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ODRA WODZISLAW 1vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 1
Η ΑΕΚ τα βρήκε ζόρικα κόντρα στην Άνβιλ και ήρθαν τα τρίποντα του Χάρη Γιαννόπουλου, για να πάρει ψυχολογία.
Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκε στο -13 (31-18, 15'), αλλά έπειτα πήραν... μπρος και μείωσαν στο ημίχρονο σε 39-36.
Για να γίνει αυτό, χρειάστηκαν και οι τρίποντες... βόμβες του Χάρη Γιαννόπουλου.