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Άνβιλ - ΑΕΚ: Τα τρίποντα - ανάσα του Γιαννόπουλου! (vid)

Άνβιλ - ΑΕΚ: Τα τρίποντα - ανάσα του Γιαννόπουλου! (vid)

Άνβιλ - ΑΕΚ: Τα τρίποντα - ανάσα του Γιαννόπουλου! (vid)

Η ΑΕΚ τα βρήκε ζόρικα κόντρα στην Άνβιλ και ήρθαν τα τρίποντα του Χάρη Γιαννόπουλου, για να πάρει ψυχολογία.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκε στο -13 (31-18, 15'), αλλά έπειτα πήραν... μπρος και μείωσαν στο ημίχρονο σε 39-36.

Για να γίνει αυτό, χρειάστηκαν και οι τρίποντες... βόμβες του Χάρη Γιαννόπουλου.

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