Τα... πήρε ο Ξανθόπουλος με το χαμένο layup του Μορέιρα (vid)

Το παιχνίδι του Περιστερίου winmasters με τη Νίμπουρκ όδευε προς τη λήξη, οι γηπεδούχοι κέρδιζαν με 10 πόντους και ο Μορέιρα είχε την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά το +12.
Παρ' όλα αυτά αστόχησε και ο Ξανθόπουλος... ξέσπασε!
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5vs
ΙAΛΥΣΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75vs
NYMBURK 65
LIVE
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
LIVE
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 2vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΛΙΑΡΙ 4vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
LIVE
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
LIVE
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 103vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 104vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 132vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5vs
ΙAΛΥΣΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
LIVE
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ 70vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 75
LIVE
FILOU OOSTENDE 66vs
POLSKI CUKIER TORUN 70
LIVE
LIETKABELIS 68vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 65
LIVE
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 37vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 30
LIVE
ΟΡΤΕΖ 44vs
BANDIRMA B.I.K. 56
LIVE
SASSARI 37vs
BAXI MANRESA 32
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75vs
NYMBURK 65
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 65vs
DIJON 98
LIVE
ΛΥΩΝ 0vs
OSC LILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΤ 5vs
RC STRASBOURG 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIRONDINS BORDEAUX 6vs
ΝΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZAKSA KEDZIERZYN-K. 3vs
OK VOJVODINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΛΙΝ 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0
LIVE
BERGFRIED LEVERKUSEN 4vs
SV SCHLEBUSCH 4
ΤΕΛΙΚΟ
BS POLONIA BYTOM 0vs
ΤΙΤΣΙ 71 1
ΤΕΛΙΚΟ
JONG VOLENDAM 5vs
JONG UTRECHT 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0vs
YE QIU YU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 1vs
HSIEH YU-CHIEH 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANG KAI-CHEN 2vs
ΛΙ ΞΙΟΥΓΙAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΣAΚΙ ΤΖΑΜΠΕΙ 2vs
RHETT PURCELL 1
ΤΕΛΙΚΟ
JIANG XINYU 2vs
CHEN PEI HSUAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
YUKI MOCHIZUKI 2vs
ZHAO ZHAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 2vs
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΑΜΠΟΥΚΟΥΡΟ ΣΟ 2vs
LI ZEKAI 0
Ο Γιανίκ Μορέιρα δεν κατάφερε να σκοράρει με φόλοου έπειτα από το άστοχο λέι απ του Βασίλη Ξανθόπουλου και ο Έλληνας γκαρντ... ξέσπασε στην μπασκέτα.
Το παιχνίδι του Περιστερίου winmasters με τη Νίμπουρκ όδευε προς τη λήξη, οι γηπεδούχοι κέρδιζαν με 10 πόντους και ο Μορέιρα είχε την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά το +12.
Παρ' όλα αυτά αστόχησε και ο Ξανθόπουλος... ξέσπασε!