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Τα... πήρε ο Ξανθόπουλος με το χαμένο layup του Μορέιρα (vid)

Τα... πήρε ο Ξανθόπουλος με το χαμένο layup του Μορέιρα (vid)

Τα... πήρε ο Ξανθόπουλος με το χαμένο layup του Μορέιρα (vid)

Ο Γιανίκ Μορέιρα δεν κατάφερε να σκοράρει με φόλοου έπειτα από το άστοχο λέι απ του Βασίλη Ξανθόπουλου και ο Έλληνας γκαρντ... ξέσπασε στην μπασκέτα.  

Το παιχνίδι του Περιστερίου winmasters με τη Νίμπουρκ όδευε προς τη λήξη, οι γηπεδούχοι κέρδιζαν με 10 πόντους και ο Μορέιρα είχε την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά το +12. 

Παρ' όλα αυτά αστόχησε και ο Ξανθόπουλος... ξέσπασε!

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