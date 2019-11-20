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ΠΑΟΚ - Σαραγόσα: Το 9-0 σερί στο ξεκίνημα (vid)

ΠΑΟΚ - Σαραγόσα: Το 9-0 σερί στο ξεκίνημα (vid)

ΠΑΟΚ - Σαραγόσα: Το 9-0 σερί στο ξεκίνημα (vid)

Το ξεκίνημα των παικτών του Κώστα Χαραλαμπίδη κόντρα στη Σαραγόσα ήταν εντυπωσιακό. 

Ευρωλίκα με αμέτρητες αγορές στη Vistabet.gr.

Πολύ καλό σερί «έτρεξε» ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Σαραγόσα και του έδωσε προβάδισμα.

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης τους είδε να κάνουν στο παρκέ όλα όσα ήθελε και έτρεξαν σερί 9-0.

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