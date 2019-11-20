Ευρωλίκα με αμέτρητες αγορές στη Vistabet.gr.
Πολύ καλό σερί «έτρεξε» ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Σαραγόσα και του έδωσε προβάδισμα.
Ο Κώστας Χαραλαμπίδης τους είδε να κάνουν στο παρκέ όλα όσα ήθελε και έτρεξαν σερί 9-0.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 93vs
ZARAGOZA 78
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 58vs
RATIOPHARM ULM 56
BROSE BAMBERG -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
FC BARCELONA -vs
FENERBAHCE BEKO -
KIROLBET BASKONIA -vs
CSKA MOSCOW -
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 85vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 85vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 93vs
CRVENA ZVEZDA 80
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 84vs
ANADOLU EFES 90
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 92vs
MACCABI TEL AVIV 88
FC BARCELONA -vs
FENERBAHCE BEKO -
KIROLBET BASKONIA -vs
CSKA MOSCOW -
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 115vs
PORTLAND 104
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 95vs
GOLDEN STATE 114
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 120vs
PHOENIX SUNS 116
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 112vs
OKLAHOMA CITY 107
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 67vs
JOVENTUT BADALONA 56
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 58vs
RATIOPHARM ULM 56
LIVE
AS MONACO 42vs
MACCABI RISHON 39
ΤΕΛΙΚΟ
UNICS KAZAN 72vs
NANTERRE 92 79
ΤΕΛΙΚΟ
TOFAS 73vs
UMANA REYER VENEZIA 80
OLDENBURG -vs
TRENTO -
ARKA GDYNIA -vs
BUDUCNOST -
PARTIZAN -vs
RYTAS -
MORABANC ANDORRA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
LIMOGES -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
LIVE
GAZIANTEP 79vs
NIZHNY NOVGOROD 76
LIVE
NYMBURK 74vs
MORNAR BAR 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 93vs
ZARAGOZA 78
ΤΕΛΙΚΟ
NEPTUNAS 86vs
BESIKTAS 80
BROSE BAMBERG -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
SIG STRASBOURG -vs
LIETKABELIS -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SZOMBATHELY -
SAN PABLO BURGOS -vs
HAPOEL JERUSALEM -
NEWPORT COUNTY -vs
GRIMSBY TOWN -
DARLINGTON 1883 -vs
WALSALL -
LINCOLN CITY -vs
IPSWICH TOWN -
WYCOMBE WANDERERS -vs
TRANMERE ROVERS -
SL BENFICA -vs
HAOK MLADOST -
LIVE
CONC. WIEMELHAUSEN 1vs
ROT-WEISS ESSEN U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
LEVANTE UD II 0vs
SELECCION VALENCIANA 0
Το ξεκίνημα των παικτών του Κώστα Χαραλαμπίδη κόντρα στη Σαραγόσα ήταν εντυπωσιακό.
Ευρωλίκα με αμέτρητες αγορές στη Vistabet.gr.
Πολύ καλό σερί «έτρεξε» ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Σαραγόσα και του έδωσε προβάδισμα.
Ο Κώστας Χαραλαμπίδης τους είδε να κάνουν στο παρκέ όλα όσα ήθελε και έτρεξαν σερί 9-0.