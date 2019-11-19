Ο Κουβανός, μαζί με τον Μάρκους Σλότερ, έπαιξε ασφυκτική άμυνα τον Κέσενς, έκλεψε την μπάλα κι έφυγε για το καλάθι.
Εκεί κάρφωσε και πήρε και το φάουλ του Ρέισκελ, για να κάνει το 36-31.
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NEW YORK KNICKS 123vs
CLEVELAND CAVALIERS 105
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BROOKLYN NETS 86vs
INDIANA PACERS 115
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 132vs
CHARLOTTE HORNETS 96
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CHICAGO BULLS 101vs
MILWAUKEE BUCKS 115
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 132vs
PORTLAND 108
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 117vs
SAN ANTONIO SPURS 110
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 85vs
BOSTON CELTICS 99
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 102vs
MINNESOTA 112
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 90vs
OKLAHOMA CITY 88
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
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ΚΥΠΡΟΣ -
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ΡΩΣΙΑ -
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ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
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UNICAJA 73
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CEDEVITA OLIMPIJA 42vs
GERMANI BAS. BRESCIA 39
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BANDIRMA B.I.K. 84vs
ANWIL WLOCLAWEK 85
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SASSARI 62
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VEF RIGA 64vs
IBEROSTAR TENERIFE 68
POLSKI CUKIER TORUN -vs
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DIJON -vs
BONN -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
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EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
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BRISTOL ROVERS -
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STEVENAGE -
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SALFORD CITY -
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CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
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SV DARMSTADT 98 0
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HERTHA WIESBACH 1vs
ELVERSBERG II 0
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GONSENHEIM 0vs
VFB BODENHEIM 1909 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIBOR 4vs
STURM GRAZ II 2
UNION GUIMAR II -vs
BUZANADA -
Το highlight της αναμέτρησης ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα προσέφερε ο Χάουναρντ Σαντ-Ρος!
Ο Κουβανός, μαζί με τον Μάρκους Σλότερ, έπαιξε ασφυκτική άμυνα τον Κέσενς, έκλεψε την μπάλα κι έφυγε για το καλάθι.
Εκεί κάρφωσε και πήρε και το φάουλ του Ρέισκελ, για να κάνει το 36-31.