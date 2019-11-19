ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • EURO CHAMP. QUALIFICATION
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • FA CUP
  • CLUB FRIENDLY

  • LIVE

    ZALGIRIS KAUNAS 48

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 62

    LIVE MATCH

  • BAYERN MUNCHEN -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ALBA BERLIN -

    vs

    CRVENA ZVEZDA -

    PRE-MATCH

  • LYON-VILLEURBANNE -

    vs

    ANADOLU EFES -

    PRE-MATCH

  • MILANO -

    vs

    MACCABI TEL AVIV -

    PRE-MATCH

  • REAL MADRID -

    vs

    BC KHIMKI -

    PRE-MATCH

  • VALENCIA -

    vs

    ZENIT PETERSBURG -

    PRE-MATCH

  • ΟΥΑΛΙΑ -

    vs

    ΟΥΓΓΑΡΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΒΕΛΓΙΟ -

    vs

    ΚΥΠΡΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΠΟΛΩΝΙΑ -

    vs

    ΣΛΟΒΕΝΙΑ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    GALATASARAY 81

    vs

    UNICAJA 73

    LIVE MATCH

  • LIVE

    CEDEVITA OLIMPIJA 42

    vs

    GERMANI BAS. BRESCIA 39

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετChampions League Basket
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα: Τρομερή άμυνα, κλέψιμο και κάρφωμα ο Σαντ-Ρος! (vid)

ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα: Τρομερή άμυνα, κλέψιμο και κάρφωμα ο Σαντ-Ρος! (vid)

ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα: Τρομερή άμυνα, κλέψιμο και κάρφωμα ο Σαντ-Ρος! (vid)

Το highlight της αναμέτρησης ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα προσέφερε ο Χάουναρντ Σαντ-Ρος!

Ο Κουβανός, μαζί με τον Μάρκους Σλότερ, έπαιξε ασφυκτική άμυνα τον Κέσενς, έκλεψε την μπάλα κι έφυγε για το καλάθι.

Εκεί κάρφωσε και πήρε και το φάουλ του Ρέισκελ, για να κάνει το 36-31.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

ΑΕΚ: Μέρος της προπόνησης ο Σαντ-Ρος

Μπάσκετ

ΑΕΚ - Μπούργος 74-66: Τα κρίσιμα σουτ των Λάνγκφορντ - Γκίκα στο τέλος! (vid)

Μπάσκετ

AEK - Μπούργος: Η καρφωματάρα του Σαντ Ρος! (vid)

Μπάσκετ

Σαντ-Ρος: «Θέλω να φτάσω με την ΑΕΚ σε ό,τι Τελικό υπάρχει»!

Μπάσκετ

Έβαλε... φωτιά στην μπασκέτα ο Σαντ - Ρος! (vid)

Μπάσκετ

Σαντ-Ρος και Χάτσερ στο ΤΟΡ 10 του BCL Οκτωβρίου (vid)

Best of internet