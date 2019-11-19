ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα: Σλότερ, ο... απόλυτος αμυντικός! (vid)

Ο Αμερικανός σέντερ με το που πάτησε παρκέ, έκανε μεγάλη διαφορά στην άμυνα της ΑΕΚ, στο παιχνίδι με την Ράστα Βέχτα.
Ο Σλότερ έβγαλε τρεις φοβερές άμυνες και κράτησε τους αντιπάλους μακριά από το σκοράρισμα.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 41
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
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CLEVELAND CAVALIERS 105
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TORONTO RAPTORS 132vs
CHARLOTTE HORNETS 96
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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UTAH JAZZ 102vs
MINNESOTA 112
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 90vs
OKLAHOMA CITY 88
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ΡΩΣΙΑ -
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
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UNICAJA 47
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SASSARI 41
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SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
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SV DARMSTADT 98 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIBOR 4vs
STURM GRAZ II 2
GONSENHEIM -vs
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HERTHA WIESBACH -vs
ELVERSBERG II -
UNION GUIMAR II -vs
BUZANADA -
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Ο Αμερικανός σέντερ με το που πάτησε παρκέ, έκανε μεγάλη διαφορά στην άμυνα της ΑΕΚ, στο παιχνίδι με την Ράστα Βέχτα.
Ο Σλότερ έβγαλε τρεις φοβερές άμυνες και κράτησε τους αντιπάλους μακριά από το σκοράρισμα.