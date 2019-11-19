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ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα: Σλότερ, ο... απόλυτος αμυντικός! (vid)

ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα: Σλότερ, ο... απόλυτος αμυντικός! (vid)

ΑΕΚ - Ράστα Βέχτα: Σλότερ, ο... απόλυτος αμυντικός! (vid)

Χρειάζεστε κάποιον να προστατέψει τη ρακέτα σας; Φωνάξτε τον Μάρκους Σλότερ!

Ο Αμερικανός σέντερ με το που πάτησε παρκέ, έκανε μεγάλη διαφορά στην άμυνα της ΑΕΚ, στο παιχνίδι με την Ράστα Βέχτα.

Ο Σλότερ έβγαλε τρεις φοβερές άμυνες και κράτησε τους αντιπάλους μακριά από το σκοράρισμα.

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