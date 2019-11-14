Η νίκη της ΑΕΚ με άλλη ματιά (vid)

Με νίκη συνέχισε στο BCL η ΑΕΚ, αφού η Βασίλισσα επικράτησε της Μπούργος στο ΟΑΚΑ.
Πρωταγωνιστής ο Λάνγκφορντ που σημείωσε 30 πόντους.
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H AEK επικράτησε της Μπούργος για το ΒCL και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.
Με νίκη συνέχισε στο BCL η ΑΕΚ, αφού η Βασίλισσα επικράτησε της Μπούργος στο ΟΑΚΑ.
Πρωταγωνιστής ο Λάνγκφορντ που σημείωσε 30 πόντους.
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