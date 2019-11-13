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ΑΕΚ - Μπούργος 74-66: Η μεγάλη εμφάνιση του Λάνγκφορντ! (vid)

ΑΕΚ - Μπούργος 74-66: Η μεγάλη εμφάνιση του Λάνγκφορντ! (vid)

ΑΕΚ - Μπούργος 74-66: Η μεγάλη εμφάνιση του Λάνγκφορντ! (vid)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ εντυπωσίασε με την εμφάνισή του κόντρα στην Μπούργος και οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη!

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, για να συγκεντρώσει 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε την εμφάνισή του

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