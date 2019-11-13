ΑΕΚ - Μπούργος: Λάνγκφορντ... on fire στο πρώτο 20λεπτο! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποιεί ακόμα μια καλή εμφάνιση στο Basketball Champions League, αυτή τη φορά κόντρα στην ισπανική Μπούργος.
Ο 36χρονος παίκτης ήδη μετρά 17 πόντους στο 20λεπτο, έχοντας 4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 3/3 βολές.
LIVE
ΑΕΚ 42vs
SAN PABLO BURGOS 33
AS MONACO -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ALBA BERLIN -
BC KHIMKI -vs
MILANO -
ANADOLU EFES -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
FC BARCELONA -
ΤΕΛΙΚΟ
MORNAR BAR 65vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 95vs
HAPPY CASA BRINDISI 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 98vs
CLEVELAND CAVALIERS 97
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 111vs
OKLAHOMA CITY 85
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 117vs
DETROIT PISTONS 108
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 120vs
NEW YORK KNICKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 119vs
BROOKLYN NETS 114
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 121vs
ATLANTA HAWKS 125
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 115vs
LOS ANGELES LAKERS 123
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 107vs
PORTLAND 99
LIVE
OK VOJVODINA 1vs
CMS ARCADA GALATI 1
SK ZADRUGA AICH/DOB -vs
HAOK MLADOST -
LIVE
TURK TELEKOM 26vs
FILOU OOSTENDE 34
LIVE
ΑΕΚ 42vs
SAN PABLO BURGOS 33
LIVE
VEF RIGA 23vs
BROSE BAMBERG 31
LIVE
ANWIL WLOCLAWEK 30vs
ANTWERP GIANTS 19
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 73vs
NYMBURK 82
HAPOEL UNET HOLON -vs
BAXI MANRESA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
GAZIANTEP -
SASSARI -vs
SIG STRASBOURG -
LIVE
VK CEZ KARLOVARSKO 2vs
VARDAR SKOPJE 0
LIVE
PARTIZANI TIRANA 0vs
ERZENI SHIJAK 1
ΤΕΛΙΚΟ
TOKAT BLD. PLEVNE 3vs
VRC KAZINCBARCIKA 0
LINKOPINGS VC -vs
PARNU VORKPALLIKLUBI -
LINDAREN LUZERN -vs
CHEV DIEKIRCH -
AJF BASTARDO -vs
RENNES -
LIVE
RYTAS 46vs
LIMOGES 36
LIVE
TOFAS 41vs
PARTIZAN 31
LIVE
CEDEVITA OLIMPIJA 29vs
UNICS KAZAN 22
LIVE
MACCABI RISHON 22vs
VIRTUS BOLOGNA 23
UMANA REYER VENEZIA -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
AS MONACO -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
OLDENBURG -vs
GALATASARAY -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
JOVENTUT BADALONA -
UNICAJA -vs
ARKA GDYNIA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1vs
ΠΑΟΚ 3
SG UNTERRATH U19 -vs
BOR. M'GLADBACH U19 -
CARTAGENA -vs
FC BARCELONA -
FC ANDORRA -vs
ANDRATX -
TOLOSA -vs
PONTELLAS -
BECERRIL -vs
URRACA -
COMILLAS CF -vs
BARQUERENO -
MELILLA CD -vs
AD LOBON -
FRAGA -vs
PENA AZAGRESA -
CA ANTONIANO -vs
ATLETICO DE PORCUNA -
CF INTERCITY -vs
GRAN TARAJAL -
RAMON Y CAJAL -vs
EL PALMAR GRANA -
EL ALAMO -vs
PEDRONERAS -
Για ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Κιθ Λάνγκφορντ είναι... συνεπής στο ραντεβού του με τα καλάθια!
Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποιεί ακόμα μια καλή εμφάνιση στο Basketball Champions League, αυτή τη φορά κόντρα στην ισπανική Μπούργος.
Ο 36χρονος παίκτης ήδη μετρά 17 πόντους στο 20λεπτο, έχοντας 4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 3/3 βολές.