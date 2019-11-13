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ΑΕΚ - Μπούργος: Λάνγκφορντ... on fire στο πρώτο 20λεπτο! (vid)

ΑΕΚ - Μπούργος: Λάνγκφορντ... on fire στο πρώτο 20λεπτο! (vid)

ΑΕΚ - Μπούργος: Λάνγκφορντ... on fire στο πρώτο 20λεπτο! (vid)

Για ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Κιθ Λάνγκφορντ είναι... συνεπής στο ραντεβού του με τα καλάθια!

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποιεί ακόμα μια καλή εμφάνιση στο Basketball Champions League, αυτή τη φορά κόντρα στην ισπανική Μπούργος.

Ο 36χρονος παίκτης ήδη μετρά 17 πόντους στο 20λεπτο, έχοντας 4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 3/3 βολές.

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