Οι καλύτερες στιγμές του ΠΑΟΚ από την πρώτη ευρωπαϊκή του φετινή νίκη (vid)

Σε μία άκρως παραγωγική βραδιά ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μπρίντιζι με 95-91 και πανηγύρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη.
Παρακολουθείστε τις καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού...
LIVE
MORNAR BAR 61vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 95vs
HAPPY CASA BRINDISI 91
ΑΕΚ -vs
SAN PABLO BURGOS -
AS MONACO -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 114vs
MINNESOTA 120
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 109vs
MEMPHIS GRIZZLIES 113
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 116vs
DALLAS MAVERICKS 106
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 116vs
HOUSTON ROCKETS 122
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 98vs
TORONTO RAPTORS 88
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 108vs
UTAH JAZZ 122
LIVE
MORNAR BAR 61vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 52
LIVE
RASTA VECHTA 58vs
BANDIRMA B.I.K. 71
LIVE
BONN 92vs
NEPTUNAS 77
LIVE
ZARAGOZA 53vs
DIJON 39
LIVE
PAU-LACQ-ORTHEZ 45vs
HAPOEL JERUSALEM 40
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 95vs
HAPPY CASA BRINDISI 91
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 74vs
SZOMBATHELY 49
ΤΕΛΙΚΟ
LIETKABELIS 98vs
POLSKI CUKIER TORUN 83
LIVE
YEOVIL TOWN 1vs
HARTLEPOOL UNITED 2
LIVE
NANTERRE 92 37vs
DARUSSAFAKA TEKFEN 45
ΤΕΛΙΚΟ
TRENTO 69vs
BUDUCNOST 76
ΤΕΛΙΚΟ
RATIOPHARM ULM 87vs
MORABANC ANDORRA 99
ΤΕΛΙΚΟ
WALDVIERTEL 3vs
SCMU CRAIOVA 1
Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε για πρώτη φορά στο φετινό Champions League.
Σε μία άκρως παραγωγική βραδιά ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μπρίντιζι με 95-91 και πανηγύρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη.
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