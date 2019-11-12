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Οι καλύτερες στιγμές του ΠΑΟΚ από την πρώτη ευρωπαϊκή του φετινή νίκη (vid)

Οι καλύτερες στιγμές του ΠΑΟΚ από την πρώτη ευρωπαϊκή του φετινή νίκη (vid)

Οι καλύτερες στιγμές του ΠΑΟΚ από την πρώτη ευρωπαϊκή του φετινή νίκη (vid)

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε για πρώτη φορά στο φετινό Champions League. 

Σε μία άκρως παραγωγική βραδιά ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μπρίντιζι με 95-91 και πανηγύρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη.

Παρακολουθείστε τις καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού...

 

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