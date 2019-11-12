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Τα highlights του κορυφαίου Ανταμ Σμιθ (vid)

Τα highlights του κορυφαίου Ανταμ Σμιθ (vid)

Τα highlights του κορυφαίου Ανταμ Σμιθ (vid)

Ο Ανταμ Σμιθ ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης του ΠΑΟΚ επί της Μπρίντιζι.

Μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την φανέλα του ΠΑΟΚ έκανε ο Αμερικανός και συνέβαλε τα μέγιστα στην πρώτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη της ομάδας του.
 
Ο Σμιθ τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους πρωταγωνιστώντας ουσιαστικά στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της σεζόν.
 
Παρακολουθείστε τις καλύτερες στιγμές του...
 

 

 

 

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