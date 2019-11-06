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Οι φίλοι της ΑΕΚ στην Τουρκία (vid)

Οι φίλοι της ΑΕΚ στην Τουρκία (vid)

Οι φίλοι της ΑΕΚ στην Τουρκία (vid)

Εντονη παρουσία είχε ο κόσμος της ΑΕΚ στην έδρα της Μπαντίρμα. 

Στο Kara Ali Acar Spor Salonu μπορεί να μην ταξίδεψαν πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ, ωστόσο όσοι βρέθηκαν έδωσαν τον δικό τους «παλμό».

Δείτε βίντεο με τους θορυβώδεις οπαδούς της ΑΕΚ...

 

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