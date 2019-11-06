Οι φίλοι της ΑΕΚ στην Τουρκία (vid)

Στο Kara Ali Acar Spor Salonu μπορεί να μην ταξίδεψαν πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ, ωστόσο όσοι βρέθηκαν έδωσαν τον δικό τους «παλμό».
Δείτε βίντεο με τους θορυβώδεις οπαδούς της ΑΕΚ...
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BAYERN MUNCHEN 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
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LOKOMOTIV MOSKVA 1vs
JUVENTUS 1
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
ATLETICO MADRID -
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BANDIRMA B.I.K. 44vs
ΑΕΚ 63
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 46vs
MACCABI RISHON 35
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ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 122vs
INDIANA PACERS 120
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 113vs
BOSTON CELTICS 119
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 108vs
SAN ANTONIO SPURS 100
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
LOS ANGELES LAKERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 102vs
ORLANDO MAGIC 94
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 109vs
MIAMI HEAT 89
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NEPTUNAS 72vs
ZARAGOZA 64
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BANDIRMA B.I.K. 44vs
ΑΕΚ 63
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HAPOEL JERUSALEM 52vs
ANWIL WLOCLAWEK 53
ANTWERP GIANTS -vs
RASTA VECHTA -
BAXI MANRESA -vs
TURK TELEKOM -
SIG STRASBOURG -vs
HAPOEL UNET HOLON -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BESIKTAS -
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DARUSSAFAKA TEKFEN 54vs
CEDEVITA OLIMPIJA 57
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 46vs
MACCABI RISHON 35
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BUDUCNOST 30vs
UNICAJA 36
ΤΕΛΙΚΟ
UNICS KAZAN 77vs
GERMANI BAS. BRESCIA 63
LIMOGES -vs
TOFAS -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RATIOPHARM ULM -
JOVENTUT BADALONA -vs
NANTERRE 92 -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 75vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
SHAKHTAR SOLIGORSK 3vs
VALEPA SASTAMALA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CMS ARCADA GALATI 3vs
OK VOJVODINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
VITORIA GUIMARAES 1vs
ARSENAL 1
Εντονη παρουσία είχε ο κόσμος της ΑΕΚ στην έδρα της Μπαντίρμα.
Στο Kara Ali Acar Spor Salonu μπορεί να μην ταξίδεψαν πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ, ωστόσο όσοι βρέθηκαν έδωσαν τον δικό τους «παλμό».
Δείτε βίντεο με τους θορυβώδεις οπαδούς της ΑΕΚ...