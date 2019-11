Είναι σίγουρα από τις στιγμές που βλέπουμε σπάνια ή και... καθόλου!

Σε ματς του ομίλου της ΑΕΚ στο BCL, η Πο Λακ Ορτέζ φιλοξενήθηκε στην έδρα της Μπούργος, για την 4η αγωνιστική κι έφυγε νικήτρια, καθώς επικράτησε με 82-78.

Το... αξιοπερίεργο ήταν πως ο Νικολά Ντε Γιονγκ, που ήταν πρώτος σκόρερ των Γάλλων με 35 πόντους, όταν αποσύρθηκε στον πάγκο, 10'' πριν το φινάλε, αποθεώθηκε από τους Ισπανούς που ήταν στις κερκίδες λες και ήταν... παίκτης τους!

35PTS: @EBPLO's @NicodeJong14 received a standing ovation from the (opponent) crowd in Burgos when he stepped off the court in the last 10 seconds! #BasketballCL pic.twitter.com/DXeYi7cYI6

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 6, 2019