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Η εντυπωσιακή mini movie από το Περιστέρι-Νίζνι (vid)

Η εντυπωσιακή mini movie από το Περιστέρι-Νίζνι (vid)

Η εντυπωσιακή mini movie από το Περιστέρι-Νίζνι (vid)

To Περιστέρι winmasters δεν τα κατάφερε κόντρα στη Νίζνι ωστόσο η mini movie που ετοίμασαν στα δυτικά προάστια είναι εντυπωσιακή και... ατμοσφαιρική. 

Με το τραγούδι «Everybody knows» της Sigrid να «ντύνει» το βίντεο, μπορείτε να πάρετε... «γεύση» από το κλειστό «Α. Παπανδρέου» και να δείτε τα όσα συνέβησαν στο ματς.

Όλα αυτά; Στη mini movie που ακολουθεί. 

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