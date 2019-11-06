Η εντυπωσιακή mini movie από το Περιστέρι-Νίζνι (vid)

Με το τραγούδι «Everybody knows» της Sigrid να «ντύνει» το βίντεο, μπορείτε να πάρετε... «γεύση» από το κλειστό «Α. Παπανδρέου» και να δείτε τα όσα συνέβησαν στο ματς.
Όλα αυτά; Στη mini movie που ακολουθεί.
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
JUVENTUS -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
ATLETICO MADRID -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΕΚ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
MACCABI RISHON -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
JUVENTUS -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 113vs
BOSTON CELTICS 119
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 122vs
INDIANA PACERS 120
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 108vs
SAN ANTONIO SPURS 100
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 102vs
ORLANDO MAGIC 94
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
LOS ANGELES LAKERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 109vs
MIAMI HEAT 89
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
VALEPA SASTAMALA -
CMS ARCADA GALATI -vs
OK VOJVODINA -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
VITORIA GUIMARAES -vs
ARSENAL -
UNICS KAZAN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
MACCABI RISHON -
BUDUCNOST -vs
UNICAJA -
LIMOGES -vs
TOFAS -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RATIOPHARM ULM -
JOVENTUT BADALONA -vs
NANTERRE 92 -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΕΚ -
NEPTUNAS -vs
ZARAGOZA -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ANTWERP GIANTS -vs
RASTA VECHTA -
SIG STRASBOURG -vs
HAPOEL UNET HOLON -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BESIKTAS -
BAXI MANRESA -vs
TURK TELEKOM -
To Περιστέρι winmasters δεν τα κατάφερε κόντρα στη Νίζνι ωστόσο η mini movie που ετοίμασαν στα δυτικά προάστια είναι εντυπωσιακή και... ατμοσφαιρική.
Με το τραγούδι «Everybody knows» της Sigrid να «ντύνει» το βίντεο, μπορείτε να πάρετε... «γεύση» από το κλειστό «Α. Παπανδρέου» και να δείτε τα όσα συνέβησαν στο ματς.
Όλα αυτά; Στη mini movie που ακολουθεί.