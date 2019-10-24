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Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Η ΑΕΚ ηττήθηκε στην έδρα της Χάποελ Ιερουσαλήμ (85-78), για την 2η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Παρά τα 16 εύστοχα τρίποντα και τις 21 ασίστ, η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, Τζέιμς Φελντέιν, να είναι ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 19 πόντους.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

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