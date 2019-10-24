Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Παρά τα 16 εύστοχα τρίποντα και τις 21 ασίστ, η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, Τζέιμς Φελντέιν, να είναι ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 19 πόντους.
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ΤΕΛΙΚΟ
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ZENIT ST PETERSBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
AFC AJAX 0vs
CHELSEA 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 2vs
BORUSSIA DORTMUND 0
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVIA PRAHA 1vs
FC BARCELONA 2
ΤΕΛΙΚΟ
RED BULL SALZBURG 2vs
SSC NAPOLI 3
ΤΕΛΙΚΟ
KRC GENK 1vs
LIVERPOOL FC 4
ΤΕΛΙΚΟ
BENFICA 2vs
OLYMPIQUE LYON 1
ΤΕΛΙΚΟ
OSC LILLE 1vs
VALENCIA CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL JERUSALEM 85vs
ΑΕΚ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 91vs
VEF RIGA 83
ZENIT PETERSBURG -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
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VALENCIA -
BAYERN MUNCHEN -vs
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FC BARCELONA -
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PHILADELPHIA 76ERS 77vs
BOSTON CELTICS 68
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BROOKLYN NETS 102vs
MINNESOTA 104
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MIAMI HEAT 90vs
MEMPHIS GRIZZLIES 86
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DALLAS MAVERICKS 57vs
WASHINGTON WIZARDS 46
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SAN ANTONIO SPURS 59vs
NEW YORK KNICKS 51
LIVE
UTAH JAZZ 23vs
OKLAHOMA CITY 20
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 94vs
CLEVELAND CAVALIERS 85
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 126vs
CHICAGO BULLS 125
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 110vs
DETROIT PISTONS 119
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Η ΑΕΚ ηττήθηκε στην έδρα της Χάποελ Ιερουσαλήμ (85-78), για την 2η αγωνιστική του Basketball Champions League.
Παρά τα 16 εύστοχα τρίποντα και τις 21 ασίστ, η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, Τζέιμς Φελντέιν, να είναι ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 19 πόντους.
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