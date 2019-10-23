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Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ: Κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Ρέι (vid)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ: Κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Ρέι (vid)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ: Κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Ρέι (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ κάρφωσε στο καλάθι της Χάποελ Ιερουσαλήμ. 

Ο Κέντρικ Ρέι ύστερα από μία καλή άμυνα της ΑΕΚ, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε τη φάση από την πρώτη περίοδο της αναμέτρησης με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

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