Ο Κέντρικ Ρέι ύστερα από μία καλή άμυνα της ΑΕΚ, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.
Δείτε τη φάση από την πρώτη περίοδο της αναμέτρησης με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.
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ZENIT ST PETERSBURG 1
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TORONTO RAPTORS 130vs
NEW ORLEANS PELICANS 122
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LOS ANGELES LAKERS 102
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BUDUCNOST 66
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JOVENTUT BADALONA 66
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RATIOPHARM ULM 40
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TOFAS 53vs
RYTAS 52
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TRENTO 24vs
ARKA GDYNIA 31
OLDENBURG -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
KK CEDEVITA OLIMPIJA -vs
NANTERRE 92 -
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TURK TELEKOM 60vs
SASSARI 53
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HAPOEL JERUSALEM 74vs
ΑΕΚ 76
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BROSE BAMBERG 5vs
NIZHNY NOVGOROD 7
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ANTWERP GIANTS 2vs
BANDIRMA B.I.K. 4
ΤΕΛΙΚΟ
NEPTUNAS 75vs
DIJON 89
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
VEF RIGA -
BAXI MANRESA -vs
LIETKABELIS -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
OK MLADOST BRCKO 0vs
SL BENFICA 3
Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ κάρφωσε στο καλάθι της Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Ο Κέντρικ Ρέι ύστερα από μία καλή άμυνα της ΑΕΚ, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.
Δείτε τη φάση από την πρώτη περίοδο της αναμέτρησης με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.