Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Αν είναι δυνατόν! (pics)

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 46-47, 61-60, 85-78.
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Η ΑΕΚ των 16 εύστοχων τριπόντων στην Ιερουσαλήμ, κατάφερε να... αυτοκτονήσει και να κάνει την πρώτη ήττα στο BCL, καθώς η Χάποελ με επιμέρους 15-2 στα τελευταία λεπτά, πήρε τη νίκη (85-78).
Τα δεκάλεπτα: 25-26, 46-47, 61-60, 85-78.
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