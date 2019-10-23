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Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Αν είναι δυνατόν! (pics)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Αν είναι δυνατόν! (pics)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78: Αν είναι δυνατόν! (pics)
85 - 78Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώναΧάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ

Η ΑΕΚ των 16 εύστοχων τριπόντων στην Ιερουσαλήμ, κατάφερε να... αυτοκτονήσει και να κάνει την πρώτη ήττα στο BCL, καθώς η Χάποελ με επιμέρους 15-2 στα τελευταία λεπτά, πήρε τη νίκη (85-78).

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 46-47, 61-60, 85-78.

Περισσότερα σε λίγο...

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