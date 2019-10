Στην ΕΡΤ το Champions League με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Το BCL ξεκινά και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ επήλθε συμφωνία με ελληνικό κανάλι.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Περιστέρι συμμετέχουν στη διοργάνωση από πλευράς ελληνικών ομάδων και τα παιχνίδια τους θα τα δείχνει η ΕΡΤ..

Η αρχή θα γίνει άμεσα αφού θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας και του Περιστερίου με την Γκαζιάντεπσπορ.

All the games will be shown on @ERTsocial, starting tonight with Gaziantep v @PeristeriBC fixture! #BasketballCL pic.twitter.com/R42oaSvNjl

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 15, 2019