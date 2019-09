Η βελγική ομάδα, που φιλοξένησε πέρυσι το Final 4 στην Αμβέρσα και τερμάτισε στην 3η θέση, μπορεί να ηττήθηκε από την Σονταρτελιέ (68-73), ωστόσο είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα με 22 πόντους διαφορά (60-82) και πέρασε στην κανονιή διάρκεια της ευρωπαϊκής διοργάνωσης της FIBA.

Η Άντβερπ είναι στον Β' Όμιλο, στον οποίο βρίσκεται και η ΑΕΚ και οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά, μετά την περσινή σεζόν.

Η Λιετκαμπέλις προκρίθηκε στον Α' Όμιλο επίσης εξαιτίας της διαφοράς του πρώτου αγώνα με τον Κεραυνό Στροβόλου (55-71, 77-82).

Αναλυτικά οι 32 ομάδες:

Όμιλος Α'

Μανρέσα

Σάσαρι

Οστάνδη

Στρασμπούρ

Τουρκ Τέλεκομ

Ούνετ Χολόν

Τορούν

Λιετκαμπέλις

Όμιλος Β'

Άνβιλ

Μπαντίρμα

ΑΕΚ

Πο Ορτέζ

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Ράστα Βέχτα

Μπούργος

Άντβερπ

Όμιλος Γ'

Μπάμπεργκ

Νίμπουρκ

Γκαζιαντέπ

Τενερίφη

Περιστέρι

VEF Ρίγα

Νίζνι Νόβγκοροντ

Μόρναρ Μπαρ

Όμιλος Δ'

Σαραγόσα

Μπεσίκτας

Μπρίντιζι

Ντιζόν

Νεπτούνας

ΠΑΟΚ

Σομπατέλι

Βόννη

@AntwerpGiants win by 17points on aggregate (150-133) and advance to #BasketballCL Regular Season, as they eliminate Södertälje Kings!

@BCLietkabelis advance to #BasketballCL Regular Season despite their 5-point loss at home vs Keravnos, as the squad won by 16 in the first leg!

https://t.co/5xJEsMGG4u pic.twitter.com/v2oOXh39Qf

— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 30, 2019