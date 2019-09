Περιστέρι σε Νίμπουρκ: «Δεν μας θα μας πείραζε αν δώσετε άδεια στους παίκτες σας»! (pic)

Η Τσεχία κάνει μια πολύ καλή πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά την μεγάλη νίκη επί της Βραζιλίας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Ελλάδα (09/09, 11:30, ΕΡΤSports).

Στο ρόστερ τους οι Τσέχοι διαθέτουν έξι παίκτες από την Νίμπουρκ (Βιόραλ, Πούμπρλα, Χρούμπαν, Πετέρκα, Μπόχατσικ, Πετέρκα), με την οποία θα αναμετρηθεί το Περιστέρι στο Basketball Champions League.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έχοντας όρεξη για πείραγμα, «τουίταρε» στην τσέχικη ομάδα: «Δεν θα μας πείραζε αν οι έξι παίκτες σας έπαιρναν μια μεγάλη άδεια!».

@basketnymburk Watched @ceskybasketbal v @basquetebrasil. Wouldn't mind if your six players took a long holiday.

