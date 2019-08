Συγκεκριμένα έφτιαξε ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο BCL και εξήγησε ότι η ΑΕΚ γέμισε την frontcourt με την απόκτησή του.

@AEKBCgr fortify their frontcourt, adding Linos Chrysikopoulos to their roster! #BasketballCL pic.twitter.com/0NtZPW6Ndx

— Basketball Champions League (@BasketballCL) August 26, 2019