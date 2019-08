Η βραδιά που ο Ρέι... εκτέλεσε την ΑΕΚ με 30άρα! (vid)

Η ΑΕΚ δυνάμωσε στα γκαρντ, βάζοντας τον Κέντρικ Ρέι στο οπλοστάσιο της.

Όμως στο παρελθόν ο Αμερικανός την είχε... εκτελέσει, παίζοντας για τη Νίμπουργκ.

Ο Ρέι πρωταγωνίστησε στο διπλό των Τσέχων στο ΟΑΚΑ (98-88) το 2018, αφού είχε μτρήσει 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε τι έκανε

@Rayoam0 is now an @AEKBCgr's player! Throwback to when he took OAKA by storm, posting a crazy 30PTS-6REB-6AST line! #BasketballCL pic.twitter.com/JtgggRbuHC

— Basketball Champions League (@BasketballCL) August 11, 2019