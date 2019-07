«Χάλασε» του Χάντερ στη Βίρτους Μπολόνια (pic)

Την επόμενη ομάδα της καριέρας του μετά το πέρασμα από την ΑΕΚ αναζητά ο Βινς Χάντερ.

Η μετακίνηση του Αμερικανού σέντερ στη Βίρτους Μπολόνια... χάλασε και σύμφωνα με το Sportando οι Ιταλοί έχουν συμφωνήσει με τον Τζούλιαν Γκαμπλ.

Η Βίρτους κατέκτησε το BCL της περασμένης σεζόν, αφού επικράτησε της στον τελικό της Τενερίφης.

Με την ΑΕΚ κατέκτησε το BCL και το Κύπελλο Ελλάδος το 2018, ενώ το 2019 σήκωσε το Διηπειρωτικό Κύπελλο με τη Βασίλισσα.

Βινς Χάντερ και Λούκα Μπάνκι θα ήθελαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και στην Λοκομοτίβ Κουμπάν, μετά την ΑΕΚ.

After the agreement between Virtus Bologna and Vince Hunter has fallen through, the Italian club has turned its attentions on Julian Gamble who is now close to joining the BCL team, a source told Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) 18 Ιουλίου 2019