Ο Ράις βγήκε MVP στο BCL και πόζαρε με τη μητέρα του (pic & vid)

Η γερμανική ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στο Final 4 του BCL αφού ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Βίρτους Μπολόνια του Σάσα Τζόρτζεβιτς όμως ο Αμερικανός γκαρντ αναδείχτηκε MVP της σεζόν στη διοργάνωση της FIBA.

Ο Ράις μέτρησε φέτος 16.8 πόντους, 4.4 ασίστ και το BCL ετοίμασε ένα video - αφιέρωμα στον Πολυτιμότερο Παίκτη του θεσμού.

Tyrese "MVP" Rice has been a driving force all this #BasketballCL season with 16.8PPG, and 4.4APG!

https://t.co/zF5wa8GkhQ#BCLAwards pic.twitter.com/l1iJfm4Kg5

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 4 Μαΐου 2019