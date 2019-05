Αουτσάιντερ: Αυτός που θεωρητικά έχει λιγότερες πιθανότητες νίκης σε έναν αγώνα.

Ο Πάρις Λι έχει μάθει όλη του τη ζωή να είναι το underdog (το αουτσάιντερ δηλαδή), όπως αρέσκεται να αναφέρει πολλές φορές σε αναρτήσεις του.

Το λέει, όμως, και το χαίρεται πλέον, γιατί ξέρει πως η θεωρητική του αδυναμία στην πραγματικότητα είναι η αδυναμία των άλλων. «Είναι καλό, γιατί κάποιες ομάδες την... πάτησαν!».

Στην πρώτη της χρονιά στο Basketball Champions League, η Άντβερπ, στην οποία αγωνίζεται, έφτασε μέχρι την τελική φάση της διοργάνωσης, την οποία φιλοξενεί στην πόλη της.

Η ομάδα του Βελγίου τερμάτισε 4η (7-7) στον όμιλο της ΑΕΚ και στη συνέχεια ξεπέρασε τα εμπόδια των Μούρθια στους «16» (75-67 εντός, 78-77 εκτός) και Νίζνι στους «8» (68-83 εκτός, 66-61 εντός), για να φτάσει στο Final 4, κάτι που εξέπληξε πολλούς. Στα δύο παιχνίδια με τους «κιτρινόμαυρους» ηττήθηκε (64-71, 77-76), αλλά ο Πάρις Λι είχε κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που έχει κατά μέσο όρο 13.7 πόντους (35.3%τρ.), 5.0 ασίστ και 1.9 κλεψίματα σε 18 παιχνίδια, έχει έρθει σε συμφωνία με την «Βασίλισσα» για την επόμενη χρονιά, αν κι είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου με την ομάδα της Αμβέρσας μέχρι το 2020.

Ο απόφοιτος του Illinois State, λίγο πριν την μεγάλη πρόκληση της μέχρι στιγμής επαγγελματικής του καριέρας - η οποία μετρά μόλις δύο χρόνια - μιλάει γεμάτος όρεξη στο gazzetta.gr για την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και για όσα ακούγονται για τους «κιτρινόμαυρους».

Ο 24χρονος γκαρντ αναφέρεται επίσης στον θάνατο του πατέρα του, όταν ήταν 12 ετών, την επιρροή της μητέρας του και του μεγαλύτερου αδερφού του στη ζωή του, αλλά και τη στιγμή που σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει το μπάσκετ.

Βέβαια, δεν παρέλειψε να σταθεί και στο σήμα - κατατεθέν του, τα μαλλιά του!

Λίγες ημέρες έμειναν για το Final 4! Ποιες οι σκέψεις σου;

Να είμαστε εγώ κι οι συμπαίκτες μου έτοιμοι να παίξουμε στο υψηλότερο επίπεδο και φυσικά, μακάρι, το βράδυ της Κυριακής να κρατήσουμε ψηλά το τρόπαιο!

Έχετε δύσκολη αποστολή ενάντια στην Τενερίφη. Μια ομάδα που στέφθηκε πρωταθλήτρια την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης και φέτος είναι επίσης δυνατή.

Θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι, όπως κάθε άλλο. Ξέρουμε πως κατέκτησαν το Basketball Champions League πριν από δύο σεζόν και πως έχουν κάποιους παίκτες που παίζουν μαζί αρκετά χρόνια, αλλά νιώθω πολύ σίγουρος για την ομάδα μας! Αν παίξουμε με τον τρόπο που παίζουμε και ξέρω ότι μπορούμε να παίξουμε, νιώθω πως θα νικήσουμε!

Πόσο μεγάλο γίνεται το κίνητρο να σηκώσεις το τρόπαιο, ειδικά από τη στιγμή που φιλοξενείται το Final 4 στην πόλη σας;

Σίγουρα γίνεται μεγαλύτερο και θες να νικήσεις, για να ξεσηκώσεις τον κόσμο! Έχει έρθει επίσης η οικογένειά μου από τις ΗΠΑ, όπως και κάποιων συμπαικτών μου, και θα είναι πολύ ωραίο να σηκώσουμε το τρόπαιο μπροστά τους! Έχω το κίνητρο για να νικήσω!

Ξέρεις, πολύς κόσμος θεωρούσε - και θεωρεί ακόμα - πως είστε το αουτσάιντερ της διοργάνωσης. Εσύ ξέρεις τα πράγματα καλύτερα, όμως.

Έχω αποδεχθεί τον τίτλο του αουτσάιντερ. Ήμουν αουτσάιντερ όλη μου τη ζωή, κάποιοι συμπαίκτες μου νιώθουν επίσης έτσι. Έχουμε πολλούς παίκτες που δεν παίρνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Όλο αυτό που γίνεται τώρα, μπορεί να τους βάλει στο χάρτη. Το να είσαι, όμως, το αουτσάιντερ είναι καλό, το αποδέχομαι, γιατί κάποιες ομάδες την... πάτησαν και τις συντρίψαμε, για να φτάσουμε εδώ. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί!

Όσον αφορά εσένα, έκανες σίγουρα... θόρυβο φέτος με τις εμφανίσεις σου, ενώ είσαι πρώτος σε πόντους, ασίστ και κλεψίματα για την ομάδα σου. Πώς νιώθεις;

Νιώθω καλά! Πρέπει να δώσω πολλά εύσημα στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή μου και το επιτελείο. Με έβαλαν στη σωστή θέση, για να κάνω όσα κάνω, μου έδειξαν εμπιστοσύνη κι είδαν την αυτοπεποίθηση που έχω μέσα μου. Αυτό δεν θα σημαίνει τίποτα, όμως, αν δεν πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας!

Ποιες οι σκέψεις σου για το βραβείο του MVP; Είσαι μέσα στους υποψήφιους, μαζί με τον Ταϊρίς Ράις, τον Βινς Χάντερ...

Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Αμφιβάλλω αν θα το πάρω! (γέλια) Για να σου πω την αλήθεια, προτιμώ να πάρω το τρόπαιο, παρά το βραβείο του MVP. Στο τέλος της ημέρας, ο μεγάλος στόχος είναι να κατακτήσουμε το BCL, τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά μόνα τους.

Το Basketball Champions League και το βραβείο του MVP του Final 4, όμως, σωστά;

(γέλια) Ναι, ακριβώς αυτό!

Ποια η άποψή σου για τον αποκλεισμό της περσινής κατόχου του θεσμού, της ΑΕΚ, από την Μπάμπεργκ; Είχατε παίξει και μαζί στους ομίλους.

Ήταν έκπληξη η αλήθεια είναι. Η ΑΕΚ είναι πολύ δυνατή ομάδα, ηττήθηκε μόνο σε 2 ματς στον όμιλό μας και δεν είναι στο Final 4. Και μην με παρεξηγήσετε, η Μπάμπεργκ είναι επίσης πολύ δυνατή ομάδα. O Ταϊρίς Ράις, που είναι πολύ δυνατός υποψήφιος για το MVP, έκανε το step up την κατάλληλη στιγμή κι η ομάδα του κυριάρχησε. Οπότε, πρέπει να του δώσετε το credit!

Υπήρξαν δημοσιεύματα στην Ελλάδα που ανέφεραν πως έχεις ήδη συμφωνία με την ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν (γελάει), ενώ την ίδια στιγμή έχεις υπογράψει επέκταση συμβολαίου με την Άντβερπ μέχρι το 2020. Τι συμβαίνει;

Για την ώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα το κοιτάξω μόλις τελειώσει η σεζόν. Θα κάτσω κάτω με τον ατζέντη μου και την οικογένειά μου και θα δούμε τι είναι καλύτερο για μένα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις ήδη. Θα δούμε.

Ξέρεις, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος πάνω σου είναι τα μαλλιά σου και το χρώμα! Το αλλάζεις συχνά, είναι κάποιος τρόπος για να εκφράζεσαι;

Είναι η δεύτερη φορά που το κάνω! Κάνω τις άκρες κόκκινες συνήθως, πριν από τελικούς, (σ.σ. όπως στο Κύπελλο Βελγίου, που έβαλε... στοπ στην Οστάνδη, μετά από 6 σερί κατακτήσεις), αλλά το κόκκινο ξεθωριάζει! (γέλια)

Θα το κάνεις κάποιο ξεχωριστό χρώμα για το Final 4;

(γέλια) Όχι! Θα το αφήσω όπως είναι τώρα! Όταν επιστρέψω στο σπίτι, στις ΗΠΑ, θα δω τι θα το κάνω.

Δεν θα το κόψεις, όμως, αν κατακτήσεις το BCL, όπως έκανε ο Ντατόμε, όταν πήρε την Euroleague!

Όχι, όχι, όχι! Δεν μπορώ να κόψω τα μαλλιά μου! Τουλάχιστον, όχι σύντομα!

Διανύεις τη δεύτερη χρονιά σου στην Ευρώπη και το Βέλγιο. Πώς νιώθεις;

Νιώθω πολύ καλά! Είμαστε στην τελική φάση του BCL μόλις στην δεύτερη χρονιά μου στην ομάδα και κάνουμε πράγματα που δεν πιστεύαμε ότι θα κάνουμε. Νιώθω πως η χρονιά αυτή είναι εκπληκτική!

Ήταν εύκολη η προσαρμογή σου στην Ευρώπη;

Όχι, δεν θα το έλεγα. Ήταν πολύ δύσκολο το να είμαι μακριά από την οικογένειά μου. Ήταν λίγο δύσκολη η προσαρμογή μου, αλλά οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν πολύ σε αυτό το κομμάτι, για να γίνει γρήγορα.

Πώς και γιατί άρχισες να παίζεις μπάσκετ;

Η μητέρα μου έπαιζε μπάσκετ όταν ήταν πιο νέα, όπως και ο μεγαλύτερός μου αδερφός. Ήθελα να το συνεχίσω αυτό. Ο αδερφός μου έπαιζε, αλλά μετά από λίγο καιρό είχε αφιερωθεί σε εμένα, για να με μάθει να παίζω καλύτερα. Στην συνέχεια, άρχιζα να το βλέπω κι εγώ πιο σοβαρά. Ο αδερφός μου και η μαμά μου με βοήθησαν πολύ.

Άρα, κάθε φορά που παίζεις, τους σκέφτεσαι;

Φυσικά! Και θέλω να κάνω τους ανθρώπους μου περήφανους όταν παίζω. Γι' αυτό ήταν προτεραιότητα για εμένα το να κλείσω εισιτήρια στην μητέρα μου, ώστε να πετάξει από τις ΗΠΑ και να έρθει εδώ για το Final 4. Θα κάθεται στα court seats με την φανέλα του γιου της!

The heart, the grit, the passion, I ball for the fans, the people, the love of the game. #BasketballCL #FinalFour @BasketballCL @antwerpgiants pic.twitter.com/1jcOjtjaS8

— Paris Lee (@_plee1) 1 Μαΐου 2019