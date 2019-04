Τα ημιτελικά του Basketball Champions League ανήκουν στο παρελθόν, αλλά οι φάσεις του TOP10 είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Χάντερ και Τζέιμς με τα... καμώματα τους έχουν δύο θέσεις στην 10άδα, ενώ στην κορυφή είναι το κρίσιμο καλάθι του Ράις, που τελικά έδωσε την πρόκριση στην Μπάμπεργκ.

Catch up with the #BasketballCL Top Plays from the Quarter-Finals! pic.twitter.com/pJF4BxPBJg

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 Απριλίου 2019