ΑΕΚ: Ρεκόρ προσέλευσης στο BCL με ρεσιτάλ κόσμου! (pic)

Μπορεί η ΑΕΚ να μην τα κατάφερε κόντρα στη Μπάμπεργκ και να μην προκρίθηκε στο Final 4, ωστόσο ο κόσμος της γέμισε το ΟΑΚΑ και δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, καταφέρνοντας να κάνει ρεκόρ προσέλευσης στην ιστορία της διοργάνωσης.

Οι 18.310 θεατές που βρέθηκαν στον προημιτελικό κόντρα στη γερμανική ομάδα, ξεπέρασαν τον τον αριθμό των 17.984 που παρακολούθησαν από κοντά τον περσινό τελικό με την Μονακό.

Μάλιστα ρεκόρ έγινε από όλες τις ομάδες όσον αφορά τα playoffs, με τις 7.000 μέσο όρο.

Attendance records were AGAIN broken this week:

- Single game attendance record: 18'310 at OAKA Arena (Athens)

- Play-Offs record attendance with close to 7'000 fans on average #Road2Final4 #BasketballCL pic.twitter.com/pmzS62xUfR

