ΑΕΚ - Μπάμπεργκ 69-67: Το καλάθι του Ράις που απέκλεισε την «Ένωση» (vid)

Η Μπάμπεργκ ηττήθηκε από την ΑΕΚ με 69-67 όμως κατάφερε να υπερασπιστεί το +4 της νίκης (71-67) στην Brose Arena κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στο Final 4 του BCL.

Από την πλευρά του ο Ταϊρίς Ράις έκανε τη ζημιά στους γηπεδούχους, τελειώνοντας το ματς με 25 πόντους και σημειώνοντας το καλάθι της πρόκρισης αφού ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αστόχησε σε δύσκολη προσπάθεια και δεν κατάφερε να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

Δείτε το καλάθι του Αμερικανού γκαρντ της Μπάμπεργκ

RICE IN HIS VEINS @ReseRice4 sends @BroseBamberg to the #BasketballCL Final Four‼ #Road2Final4 pic.twitter.com/eYE1fJk0b2

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 3 Απριλίου 2019