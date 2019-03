Η επίσημη ευρωπαϊκή διοργάνωση γράφει στην ιστοσελίδα της για τους... ασταμάτητους «κιτρινόμαυρους»: «Αυτή η ομάδα είναι μεταξύ των πιο... καυτών της Ευρώπης, έχοντας κάνει 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις - για δεύτερη φορά αυτή τη σεζόν! Είχε ένα σερί 10 νικών τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο και μπορεί να προκριθεί στα προημιτελικά ακόμα και αν αυτό το σερί τελειώσει την Τετάρτη. Το +9 είναι τεράστιο πλεονέκτημα ενάντια στον ΠΑΟΚ και οι πρωταθλητές του θεσμού φαίνεται πως... μεγαλώνουν, όσο προχωρά η σεζόν. Ξανά!».

Ο Προμηθέας βρίσκεται στην 7η θέση και επισημαίνεται: «Η... αναστάτωση της εβδομάδας; Ο Προμηθέας έκανε... έκρηξη κόντρα στην Τενερίφη; Οι Έλληνες είναι έτοιμοι για το παιχνίδι της χρονιάς στο Σαν Κριστομπάλ δε λα Λαγούνα και λένε πως οι Ρίον Μπράουν και Λάνγκστον Χολ ΘΑ ΕΙΝΑΙ διαθέσιμοι για τον αγώνα. Προσθέστε σε αυτά την κατάσταση της Τενερίφης και φαίνεται πως ο Προμηθέας θα είναι ακόμα μια ελληνική ομάδα που θα βρεθεί στα προημιτελικά (θα έχουμε σίγουρα μία αφού η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ)».

Όσο για τον ΠΑΟΚ, που κατέλαβε την 14η θέση, αναφέρεται: «Θα γίνει ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη θα μιλάει για το παιχνίδι του Απριλίου το 2010. Τότε ήταν η μοναδική φορά που, στα τελευταία δέκα χρόνια, ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ στην Αθήνα με +10 πόντους (90-73) και κράτησε τους οικοδεσπότες μακριά από τα playoffs στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σχεδόν ίδια με την αποστολή που έχει και η Νεπτούνας...».

